Херсонщина: троє осіб отруїлися сурогатним алкоголем

У Херсонській області троє сільських жителів отруїлися сурогатним алкоголем.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, 1 січня від чергового екстреної медичної допомоги і медицини катастроф надійшла інформація про одного загиблого і двох постраждалих через отруєння сурогатом алкоголю.

Відповідно до повідомлення, в селі Гаврилівка Каланчацького району 44-річний чоловік після вживання отруйного алкоголю помер у машині «швидкої допомоги» дорогою до лікарні. Ще двоє постраждалих - жінки 34 і 55 років - у важкому стані перебувають у реанімаційному відділенні Каланчацької районної лікарні.

За даними міліції, постраждалі отруїлися спиртними напоями власного виробництва.