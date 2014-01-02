Через невдалий запуск феєрверку 9-річному хлопчику відірвало пальці

У новорічну ніч у селі Старосілля Великоолександрівського району Херсонської області внаслідок невдалого запуску феєрверку 9-річному хлопчику відірвало пальці.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, дитина разом із батьками запускала восьмизарядний феєрверк, при цьому два останні заряди розірвалися просто в його руці.

Хлопчика було доставлено Великоолександрівської районної лікарні о 00.30 1 січня з діагнозом: травматична ампутація 1-го пальця й фаланг 2-го й 3-го пальців правої руки.