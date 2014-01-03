У Житомирі відновили цілодобове постачання холодної води

У Житомирі з 1 січня 2014 року відновлено цілодобове постачання холодної води.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, "цілодобове водопостачання – це символічний подарунок житомирянам до нового 2014 року".

Інформацію про постійну подачу холодної води УНІАН також підтвердили у КП "Житомирводоканал" та жителі міста.

Згідно з повідомленням прес-служби, починаючи з 1995 року, третина населення Житомира отримувала воду за графіком. Відтепер цю проблему вирішено.

За інформацією міськради, технічно до подачі води все було готове до кінця грудня 2013 року. Цілодобове водопостачання зменшить аварійність мереж, пориви на яких виникають через гідроудари та дасть можливість місту жити комфортно.

Як повідомляв УНІАН, у попередні роки єдину добу цілодобового водопостачання холодної води житомиряни мали лише у новорічну ніч – з 31 грудня на 1 січня. Решту часу вода подавалася погодинно, за графіком.

Централізовану подачу гарячої води у квартири житомирян, припинену навесні після завершення опалювального сезону, відновили 3 грудня. За даними КП «Житомиртеплокомуненерго», гаряча вода зараз подається за графіком.