Закарпаття: знайшли туристів з Києва, які заблукали 4 січня у лісі

09:00, 06 січня 2014
Новини регіонів
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Медичної допомоги не потребували

У Закарпатській області рятувальники знайшли двох туристів, які заблукали 4 січня у лісовому масиві в районі полонини Урда Рахівського району.
 
Як повідомляє Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, стан здоров`я 27-річних Дмитра та Дениса, які приїхали відпочивати в Карпати з Києва, оцінюється як задовільний. Медичної допомоги хлопці не потребували.
 
До пошуково-рятувальних робіт було залучено 9 чоловік та 2 одиниці техніки.
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