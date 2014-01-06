Донеччина: розшукують шахрайок, які грабують самотніх літніх людей

У Маріуполі Донецької області міліція розшукує двох шахрайок, які під виглядом соціальних працівників грабують самотніх людей похилого віку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Маріупольського міськвідділу міліції, на даний час на території Жовтневого району зареєстровано вже 6 аналогічних фактів шахрайства. Діють дві жінки віком до 40 років – стежать за самотніми людьми похилого віку і непомітно супроводжують їх до квартир. Після чого дзвонять у двері, називаються співробітниками соціальної служби і пропонують пенсіонерам одержати подарунки (продуктові набори) і премії до новорічних і різдвяних свят.

За словами начальника кримінальної міліції Жовтневого райвідділу міліції Андрія Побережного, у кожної з фігуранток своя місія - одна показує відомості, вдаючи, що все офіційно, і пояснює пенсіонеру, що за премію потрібно розписатися. «Шахрайка дістає купюру номіналом 500 гривень і просить, щоб їй дали здачу. Поки господиня квартири йде за грошима, співучасниця уважно стежить за діями пенсіонерки, пильнуючи, звідки та бере заощадження, - пояснює міліціонер, - І поки жінка заповнює папери разом з однією фігуранткою, друга забирає гроші, що залишилися, з квартири.

Потерпілі не можуть дати точного опису своїх відвідувачок через похилий вік і вказують лише на те, що обидві шахрайки середнього зросту, приємної зовнішності, одна з них худорлява, а друга більш гладка.

Оперативники звертаються до громадян з проханням допомогти виявити шахрайок. «Якщо Ви побачили біля під`їзду незнайомих жінок, які своєю поведінкою викликають підозри, повідомте міліцію», - просять правоохоронці.