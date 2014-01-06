Харківщина: малюків госпіталізували через отруєння газом

У селищі Безлюдівка Харківської області двоє дітей отруїлися чадним газом.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС у Харківській області, у приватному будинку сталося коротке замикання електродроту. Внаслідок цього хлопчик 2013 року народження і дівчинка 2012 року народження отруїлися чадним газом. Їх госпіталізували до харківської лікарні. Через відсутність займання до місця події пожежні не викликались. Службу «101» про інцидент повідомив черговий лікар дитячої клінічної лікарні №1, куди привезли дітей. Стан малюків оцінюється як середньої тяжкості.