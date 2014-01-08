Львівщина: з харчовим отруєнням госпіталізовано 5 осіб
09:52, 08 січня 2014Новини регіонів
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Стан середньої тяжкості
6 січня о 21.00 до Червоноградської центральної міської лікарні (Львівська область) з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 5 осіб, які вживали страви домашнього приготування на святковій вечері.
Стан потерпілих - середнього стану важкості, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Фахівці районної СЕС в осередку захворювання здійснюють комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
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