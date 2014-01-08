Кількість курців у світі зросла майже до мільярда

Кількість людей, які палять, у світі майже досягла одного мільярда.

Про це свідчать дані, оприлюднені у журналі Американської медичної асоціації, передає Російська служба Бі-Бі-Сі

Дослідники відзначають, що відсоток людей, які палять, на планеті зменшився. Кількість курців, яка зростає, насправді пов`язане з активним зростанням населення планети, яке подвоїлося за останні 50 років.

У деяких країнах, серед яких Росія та Індонезія, щодня палять більше половини всіх чоловіків.

Учені відзначають, що ще багато треба зробити для зменшення кількості курців у світі.

Серед основних рекомендацій - підвищення ставки акцизу на сигарети, попередження медиків на упаковках і заборона паління у громадських місцях.