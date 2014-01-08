У Львові чадним газом отруїлася 5-річна дитина, яку госпіталізовано до реанімації.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації, надзвичайна подія сталася 7 січня о 22.13 на вулиці Рутковича в квартирі на першому поверсі 3-поверхового житлового будинку.

Чадним газом отруїлася дитина 2008 року народження, яку у стані середньої тяжкості було доставлено до реанімаційного відділення Львівської міської дитячої клінічної лікарні.

Працівниками ПАТ «Львівгаз» тимчасово перекрито подачу газу в квартиру. Причина події з’ясовується.