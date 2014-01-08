Родина отруїлася грибами під час Різдвяної вечері

У Львівській області міліція відкрила провадження за фактом отруєння 5 осіб на різдвяній вечері.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, 6 січня в Червоноградський міський відділ міліції поступило повідомлення від медсестри приймального відділення Червоноградської центральної міської лікарні про те, що до них за медичною допомогою звернулись п’ятеро осіб з ознаками харчового отруєння, за попередніми даними - отруєння грибами. Постраждалі – жителі міста Червонограда та Луцька, віком від 20 до 60 років.

Встановлено, що потерпілі вживали страви домашнього приготування на різдвяній вечері.

Фахівці районної СЕС в осередку захворювання здійснюють комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Проводяться необхідні експертизи.

Станом на 8 січня, стан здоров’я потерпілих середньої важкості. Нових хворих не поступало.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Дане правопорушення карається штрафом або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня о 21.00 до Червоноградської центральної міської лікарні (Львівська область) з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 5 осіб, які вживали страви домашнього приготування на святковій вечері.