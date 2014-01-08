Вірус африканської чуми свиней виявлено у Луганській області

Вірус африканської чуми свиней (АЧС), який останній раз в Україні було зафіксовано у 2012 році у Запорізькій області, днями виявлено у Луганській області на кордоні з Росією, повідомляє прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

За даними відомства, в Станично-Луганському районі виявлено тушку дикого кабана з діагностованим вірусом АЧС.

«Під час дослідження відібраного біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи 6 січня 2014 року було поставлено діагноз африканської чуми свиней», - зазначається у повідомленні відомства.

Згідно з повідомленням, для локалізації і недопущення подальшого розповсюдження збудника інфекції 7 січня рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Станично-Луганській райдержадміністрації затверджено план заходів з ліквідації і недопущення розповсюдження захворювання АЧС на території Комишнянської сільської ради. Також з метою координації дій і надання допомоги під час проведенні заходів до Луганської області виїхали представники Держветфітослужби України.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року Луганська облдержадміністрація повідомила про наміри посилити захисні заходи із запобігання зараження худоби АЧС у регіоні, зважаючи на виявлення випадків загибелі тварин від АЧС на прикордонних територіях Ростовської області (Росія).

У 2012 році випадки виникнення АЧС було зафіксовано на території Російської Федерації, а 31 липня 2012 року аналогічний випадок зафіксовано у селі Комишеватка Запорізької області.

У травні 2013 року Україна заборонила ввезення свинини з Білорусі у зв`язку з повідомленнями ЗМІ про випадки загибелі тварин через АЧС.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається під час прямого контакту хворих і здорових тварин, через продукти з свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, під час переміщення людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів`я хворих свиней гине.