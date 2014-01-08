Від чого страждає печінка

Більше всього на світі печінка не любить алкоголь. Тому, професійна хвороба алкоголіків – цироз печінки. Алкоголь порушує проникність клітинних мембран, що утрудняє виділення жовчі та інші функції печінки.

Ще вона дуже не любить хімії – ароматизаторів, барвників, підсилювачів смаку. Наприклад, люди, що регулярно вживають солодку газовану воду, ризикують в п`ять разів більше заробити ожиріння печінки і всі витікаючі з цього захворювання.

Страждає печінка від кондитерських жирів і канцерогенів, що утворюються при смаженні продуктів на рослинній олії (крім оливкової) і салі.

Може здатися дивним, але виявляється, печінка не любить також… вегетаріанства. Адже основна кількість жовчі викидається в дванадцятипалу кишку для переробки жирів. Якщо ж ми сідаємо на дієти і зменшуємо кількість тваринних жирів в їжі (а то і зовсім від них відмовляємося), відбувається застій жовчі в жовчному міхурі, утворюється «замазка», а потім і камені.

Руйнівний вплив на печінку має зловживання лікарськими препаратами.

Найважчі захворювання печінки – цироз, осцити – це, як правило, не проліковані до кінця вірусні захворювання. Досить не пролікувати гепатит А, або не правильно дотримати дієту після Боткіна (півроку, а не два тижні!), і печінка може серйозно постраждати.