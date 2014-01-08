У Харкові госпіталізовано 7 постраждалих під час пожежі

У Харкові семеро постраждалих під час пожежі на ювелірній фабриці перебувають у міській лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника Харківського міського голови з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення Світлану Горбунову-Рубан, під час пожежі загинуло восьмеро осіб.

За її даними, із семи постраждалих один перебуває у важкому стані. Під час пожежі він намагався врятуватися через вікно, але впав і отримав важкі травми, зараз його оперують. Ще один лежить у стаціонарному відділенні лікарні з численними травмами (він теж намагався врятуватися, вибираючись через вікно). П`ятеро постраждалих госпіталізовані до опікового відділення лікарні. Всі вони - співробітники ювелірної фабрики. Зараз їм надають всю необхідну допомогу.

Як повідомив завідувач опіковим відділенням лікарні невідкладної допомоги Аслан Цогоєв, це три жінки і двоє чоловіків. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості - у них опіки середнього ступеня, ураження середніх дихальних шляхів.

Також стало відомо, що один із загиблих розбився, вистрибнувши з вікна, один - помер вже в лікарні від важких травм, які отримав також при падінні, тіла шістьох знайшли рятувальники після того, як загасили пожежу. 22 людини під час гасіння пожежі були врятовані.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 січня, об 11.29 до служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу по вул. Академіка Проскури, 1, на території заводу «Хартрон». Пожежа виникла в п`ятиповерховій виробничій будівлі, яку орендує на території заводу ТОВ «Харківська ювелірна фабрика». Вогнем було пошкоджено 4-й і 5-й поверхи будівлі на площі 250 кв. м. Рятувальники запобігли розповсюдженню вогню на інші поверхи будівлі. О 12.40 пожежу було локалізовано, о 14.10 ліквідовано. Зараз проводяться роботи з розбирання конструкцій будівлі. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

За фактом пожежі на ювелірній фабриці відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей).