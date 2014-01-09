Львівщина: діти отруїлися невідомою речовиною
11:20, 09 січня 2014Новини регіонів
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У Червонограді Львівської області невідомою речовиною отруїлися четверо осіб, з них двоє дітей (11 та 6 років).
Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, надзвичайна подія сталася 8 січня о 22.17.
Постраждалих госпіталізовано до реанімаційного відділення Червоноградської міської лікарні.
Причина події з’ясовується.
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