Львівщина: діти отруїлися невідомою речовиною

У Червонограді Львівської області невідомою речовиною отруїлися четверо осіб, з них двоє дітей (11 та 6 років). Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, надзвичайна подія сталася 8 січня о 22.17. Постраждалих госпіталізовано до реанімаційного відділення Червоноградської міської лікарні. Причина події з’ясовується.

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