Житомирщина: врятували рибалку, який провалився під лід

У Житомирській області бійці ДСНС врятували рибалку, який провалився під лід.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДСНС у Житомирській області.

Згідно повідомлення, 8 січня о 11:00 на пункт зв’язку 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Малин надійшло повідомлення про те, що у річці Ірша тоне чоловік.

З’ясувалося, що він провалився під кригу, коли ловив рибу поблизу Малинського водосховища. Вибратися з води рибалка не міг через те, що в нього віднялися ноги. Чоловіка, що борсався у воді, помітив охоронець очисних споруд водосховища і зателефонував рятувальникам.

Крига була дуже тонка, тож рятувальники на місці пригоди вийти на неї не могли. Боєць ДСНС підповз до рибалки, одягнув на нього рятувальний жилет та прив’язав мотузку, за яку потерпілого витягли.

Наразі врятований чоловік знаходиться в одній з лікарень області. Медики надають йому необхідну допомогу.