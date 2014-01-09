На Луганщині - спалах африканської чуми

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України ввела заборону на вивезення живих свиней, свинини і продуктів її переробки з сіл Комишне, Колесниківка, Юганівка Луганської області у зв`язку із спалахом африканської чуми свиней (АЧС).

Про це УНІАН повідомив директор департаменту ветеринарної медицини відомства Олександр Вержихівський.

«У цих трьох селах буде вилучено поголів`я свиней у населення і заборонено вивезення свинини», - сказав він.

За його словами, загальне поголів`я свиней у цій зоні становить 110 голів. Поголів`я буде викуплено у населення, після чого його знищать, а м`ясо направлять на виробництво тушонки і ковбаси. Ціну, за якою скуповуються свині, за словами Вержихівського, повинна встановити місцева влада.

Він також повідомив, що сьогодні в карантинній зоні проводиться дезинфекція всіх транспортних засобів. Крім того, Держветфітослужба проводить перевірку поголів`я диких кабанів у регіоні на предмет виявлення у них АЧС. За словами Вержихівського, в карантинній зоні знаходиться 38 кабанів, частину яких буде відстрелено для обстеження.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня вірус африканської чуми свиней було виявлено в Станично-Луганському районі Луганськоїй області на кордоні з Росією. Вірус був діагностований у тушці дикого кабана.

Раніше Луганська облдержадміністрація повідомила про наміри посилити захисні заходи щодо запобігання зараженню худоби АЧС у регіоні зважаючи на виявлення випадків загибелі тварин від АЧС на прикордонних територіях Ростовської області (Росія).

До цього спалах АЧС в Україні був у 2012 році в Запорізькій області.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти з свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів`я хворих свиней гине.