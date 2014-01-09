У Миколаєві 18-річна дівчина померла під час купання у ванній

У Миколаєві співробітники міліції розслідують смерть 18-річної дівчини, яка померла, купаючись у ванній.

Як повідомили УНІАН у Миколаївському міському управлінні міліції, близько 22.00 8 січня до чергової частини Корабельного райвідділу міліції м. Миколаєва надійшов сигнал від бригади швидкої медичної допомоги про те, що в одному з приватних будинків по вул. Єсеніна у ванній кімнаті виявлено труп 18-річної місцевої жительки.

"З`ясувалося, що дівчина перебувала в гостях у своїх дідуся й бабусі. Ввечері вона пішла купатися у ванній. Через деякий час родичі, стурбовані довгою відсутністю внучки, почали стукати в двері запитуючи, чи все у неї в порядку, але та не відповідала. Тоді, зламавши замок, вони ввійшли й побачили, що дівчина лежить у воді й не подає ознак життя", - повідомили в міліції

На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група Корабельного райвідділу міліції м. Миколаєва.

Експерт, оглянувши тіло, зовнішніх тілесних ушкоджень не виявив.

За даними правоохоронців, попередня причина смерті дівчини - отруєння чадним газом, крім того, в міліції припускають, що дівчина могла захлинутися.

Тіло померлої направлено на судово-медичну експертизу. Також проводиться перевірка газового котла, який встановлено в будинку.

Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство), проводиться перевірка.