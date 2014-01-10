Луганщина: чоловік просидів у колодязі добу

У Луганській області рятувальники витягли з колодязя чоловіка, який пробув там майже добу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій 9 січня о 14.05 до Служби порятунку «101» від випадкових перехожих надійшла інформація про те, що в покинутому колодязі на вул. Леніна в селі Успінка Лутугинського району знаходиться людина.

Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що чоловік перебуває на глибині приблизно 14 м у воді у притомному стані. За допомогою мотузки і висувної драбини постраждалого витягли та передали бригаді «швидкої».

Наразі його життю нічого не загрожує, запевнили в ДСНС.

Зі слів чоловіка стало відомо, що 8 січня приблизно о 19.30, йдучи додому, він вирішив скоротити шлях через покинуте подвір’я. У темряві чоловік не помітив колодязя й провалився. Загалом у воді він провів близько 19 годин, зазначили в прес-службі.