У Макіївці чиновники 2 роки привласнювали пенсію померлого

У Макіївці Донецької області прокуратура виявила чиновників, які понад два роки привласнювали пенсію померлого інваліда.

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі прокуратури м. Макіївки, прокуратурою Червоногвардійського району під час перевірки цільового використання коштів управліннями Пенсійного фонду України, праці та соціального захисту населення, а також органами реєстрації актів цивільного стану, виявлено факт тривалого (понад два рок) присвоєння посадовими особами одного з Центрів поштового зв`язку пенсії померлого інваліда в сумі понад 17 тис грн.

За словами прокурора Червоногвардійського району м. Макіївки Ігоря Байсарова, в даний час за результатами проведеної перевірки розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.191 КК України (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем), яке передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

«Зараз триває досудове розслідування у зв`язку з розшуком головного підозрюваного у вчиненні правопорушення. Також прокуратурою району за неналежний контроль за витрачанням коштів Пенсійного фонду України внесено подання до УПФУ в Червоногвардійському районі м. Макіївки, за результатами якого до відповідальності притягнуто одного з керівників відомства», - зазначив прокурор.