Стан потерпілих від пожежі у Харкові поліпшився

Стан всіх потерпілих під час вчорашньої пожежі на Харківській ювелірній фабриці, які знаходяться у міській лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, покращився.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на головного лікаря Олену Ковальову.

Вона також додала, що чоловік, якому вчора було зроблено операцію, поки що знаходиться в реанімації, однак він також іде на поправку.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня, об 11:29 до служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу по вул.Академіка Проскури, 1, на території заводу «Хартрон». Пожежа виникла в п`ятиповерховій виробничій будівлі, яку орендує на території заводу ТОВ «Харківська ювелірна фабрика». Вогнем було пошкоджено 4-й і 5-й поверхи будівлі на площі 250 кв. м. Рятувальники запобігли розповсюдженню вогню на інші поверхи будівлі. О 12:40 пожежу було локалізовано, о 14:10 ліквідовано. Зараз проводяться роботи з розбирання конструкцій будівлі. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються. Внаслідок пожежі загинули 8 осіб. Ще 22 особи рятувальникам вдалося врятувати.