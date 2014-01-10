Медики Києва сьогодні працюватимуть у звичайному режимі

Медичний персонал закладів охорони здоров’я і бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги Києва сьогодні працюватиме у звичайному режимі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у Департаменті охорони здоров’я запевнили киян та гостей столиці, що жодна людина не залишиться без медичної допомоги, у тому числі «під час страйку, до якого закликають лідери окремих політичних сил».

«Життя людини – найвища цінність. І лікарі – незалежно від своїх політичних та релігійних вподобань, не дозволять собі залишити без медичної допомоги того, хто її потребує» – наголосила в.о. директора департаменту Алла Арешкович.

Вона запросила всіх бажаючих представників ЗМІ, за умови, що вони не заважатимуть лікувальному процесу, відвідати сьогодні приймальне відділення Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, аби «на власні очі пересвідчитися в тому, що медики рятують людей щохвилини і пауза в їхній роботі може коштувати комусь життя». Як повідомляв УНІАН, міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова Богатирьова назвала «вершиною безвідповідальності» заклики окремих опозиційних політиків до лікарів і медиків взяти участь у всеукраїнському страйку, нібито запланованому на 10 січня.