Білорусь тимчасово заборонила ввезення свинини з Луганщини

Департамент ветеринарного і продовольчого нагляду (ДВПН) Мінсільгосппроду Білорусі розповсюдив вказівки, в яких йдеться про тимчасове обмеження ввезення свинини з Луганської області України у зв`язку із зафіксованим там випадком захворювання на африканську чуму свиней (АЧС).

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, відповідні вказівки оприлюднені на офіційному сайті ДВПН.

Зокрема, у документі йдеться про те, що з 9 січня вводяться тимчасові обмеження на ввезення на територію Білорусі з Луганської області України живих свиней, свинини, зокрема м`яса диких кабанів, продуктів переробки, шкіряної, рогокопитної і кишкової сировини, щетини, мисливських трофеїв, одержаних від сприйнятливих видів тварин, кормів, обладнання для утримання, забою і обробки свиней, що було у використанні.

ДВПН указує на необхідність вжиття додаткових заходів контролю для забезпечення біологічного захисту великих свинарських комплексів, а також свинарських ферм і господарств усіх форм власності.

Окрім цього, скасовуються усі видані раніше дозволи на ввезення вищезгаданих товарів з території Луганської області України.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня вірус африканської чуми свиней було виявлено у Станично-Луганському районі Луганської області на кордоні з Росією. Вірус було діагностовано у тушки дикого кабана.

Раніше Луганська облдержадміністрація повідомила про наміри посилити захисні заходи із запобігання зараженню худоби АЧС в регіоні, зважаючи на виявлення випадків загибелі тварин від АЧС на прикордонних територіях Ростовської області (Росія).

До цього спалах АЧС в Україні було зафіксовано у 2012 році в Запорізькій області.

Вчора, 9 січня, Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України ввела заборону на вивезення живих свиней, свинини і продуктів її переробки з сіл Комишне, Колесниківка, Юганівка Луганської області у зв`язку зі спалахом африканської чуми свиней (АЧС).

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається у разі прямого контакту хворих тварин і здорових, через продукти з свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, під час переміщення людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів`я хворих свиней гине.