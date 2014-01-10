Харків: 5 потерпілих від пожежі можуть виписати вже на тижні

П’ятьох потерпілих в результаті пожежі, яка сталася 8 січня на Харківській ювелірній фабриці, можуть виписати з лікарні вже наступного тижня.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на медиків Харківської лікарні швидкої і невідкладної допомоги ім. О. Мещанінова, де перебувають на лікуванні постраждалі.

У лікарні зазначили, що йдеться про трьох жінок і двох чоловіків, які були госпіталізовані до опікового відділення. Їх стан на цей час задовільний, що дає надію на якнайшвидше одужання.

Також у лікарні повідомили, що один з потерпілих, який отримав травми при падінні з вікна, сьогодні, 10 січня, переведений для подальшого лікування та реабілітації до Інституту патології хребта та суглобів ім. М. Ситенка.

Стан ще одного чоловіка, якому відразу після надходження до лікарні була зроблена операція, оцінюється як стабільний, з поліпшенням. У відділенні реанімації він залишиться до понеділка з метою інтенсивного спостереження.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня, об 11:29 до служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу по вул. Академіка Проскури, 1, на території заводу «Хартрон».

Пожежа виникла в п’ятиповерховій виробничій будівлі, на території заводу, яку орендує ТОВ «Харківська ювелірна фабрика». Вогнем було пошкоджено 4-й і 5-й поверхи будівлі на площі 250 кв. м. Рятувальники запобігли розповсюдженню вогню на інші поверхи будівлі. О 12:40 пожежу було локалізовано, о 14:10 ліквідовано. Внаслідок пожежі загинуло 8 осіб. Ще 22 особи були врятовані. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

Після пожежі було госпіталізовано семеро людей.