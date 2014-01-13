Тернопільщина: від переохолодження померла 73-річна жінка

Замерзла у полі

На Тернопільщині знайшли тіло 73-річної жінки, яку шукали з 3 січня. Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, жінку виявили учора в полі поблизу села Озерна Зборівського району. Знайшли тіло місцеві жителі. За попередніми даними, причиною смерті стало загальне переохолодження організму.

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