Тернопільщина: від переохолодження померла 73-річна жінка
10:07, 13 січня 2014Новини регіонів
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Замерзла у полі
На Тернопільщині знайшли тіло 73-річної жінки, яку шукали з 3 січня. Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, жінку виявили учора в полі поблизу села Озерна Зборівського району.
Знайшли тіло місцеві жителі.
За попередніми даними, причиною смерті стало загальне переохолодження організму.
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