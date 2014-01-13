У Маріуполі в сміттєвому баку знайдено тіло немовляти

У Маріуполі Донецької області в одному із сміттєвих баків знайдено тіло новонародженого.

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі Маріупольського міськуправління міліції, вчора, 10 січня, в міліцію зателефонував місцевий житель і повідомив про те, що в сміттєвому баку недалеко від торгового центру в Жовтневому районі лежить труп новонародженого. Негайно на місце події виїхала слідчо-оперативна група у повному складі. Було встановлено, що в контейнері лежить мертва дитина, тіло загорнуто в чорний пакет для сміття. На трупі малюка немає видимих ознак насильницької смерті.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.117 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство матір`ю свого новонародженого під час пологів або відразу після пологів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Наразі здійснюються всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення особи матері і обставин події.

Правоохоронці звернулися з проханням «до всіх, хто володіє інформацією щодо цього факту, повідомити в міліцію».