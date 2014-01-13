У Житомирі безхатченків рятуватимуть від морозів у пунктах обігріву
10:31, 13 січня 2014Новини регіонів
1
Обладнані ліжками і туалетами
Цієї зими у Житомирі безхатченків з настанням морозів рятуватимуть у комфортних пунктах обігріву, обладнаних ліжками та біотуалетами.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.
Згідно повідомлення, такі заходи передбачені розпорядженням Житомирського міського голови Володимира Дебоя при пониженні температури повітря нижче - 10 градусів морозу.
Зокрема, у Житомирі з настанням морозів функціонуватимуть пункти обігріву бездомних громадян по вулиці Великій Бердичівській, 113 та по Щорса, 131. Перший з них планують встановити 16 січня на Великій Бердичівській, 113.
"Намет буде обладнаний ліжками, пересувними опалювальними пічками, забезпечений освітленням і дровами. Крім цього, на час дії пунктів обігріву будуть встановлені біотуалети", - йдеться у повідомленні прес-служби міськради.
Влада міста також запевняє, що бездомні громадяни у цих пунктах обігріву також зможуть отримати теплий одяг, взуття і харчування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter