Сумщина: у 22-річного хлопця вилучили 11 кг марихуани

У Сумській області у 22-річного жителя одного із сіл Роменського району правоохоронці вилучили 11 кілограмів марихуани.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області, за зберігання наркотичного зілля чоловіка затримали.

Згідно із повідомленням, у поле зору оперативників затриманий потрапляє не вперше – він ніде не працював, нещодавно отримав умовну судимість за вирощування марихуани, але продовжував займатися протизаконною діяльністю: заготовляв і зберігав удома наркотичне зілля.

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці знайшли 11 кг подрібненої, вже готової до вживання марихуани, яку молодик ховав на горищі будинку і навіть у печі.

Чоловіка затримали і доставили до міськвідділу міліції, де він пояснив, що збирав і заготовляв коноплі виключно для себе, оскільки має наркотичну залежність.

«Ми не виключаємо, що затриманий міг і приторговувати марихуаною, тому ця версія перевіряється. До речі, за цінами «чорного ринку» вартість вилученого міліціонерами наркотичного зілля складає близько 180 тисяч гривень», - зазначив заступник начальника обласного УМВС Олексій Бойко.

За даним фактом міліція розпочала кримінальне провадження за ч.3 ст.309 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів без мети збуту), згідно з якою чоловікові загрожує 8-річне ув’язнення. Якщо ж в ході слідства буде доведено, що він таки торгував наркотичним зіллям, покарання буде значно жорсткішим, додали в міліцейському главку.