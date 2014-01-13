Херсонщина: на озері Сиваш потонули троє людей
11:58, 13 січня 2014Новини регіонів
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Полювали на пластиковому човні
Поблизу с. Стрілкове Генічеського району Херсонської області на о. Сиваш потонули троє людей.
Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, чоловіки на моторному пластиковому човні вийшли на полювання.
Перевернутий човен та тіла загиблих знайдено і піднято з води.
До робіт залучався особовий склад та техніка Управління ДСНС України у Херсонській області та працівники міліції.
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