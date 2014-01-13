Херсонщина: на озері Сиваш потонули троє людей

Поблизу с. Стрілкове Генічеського району Херсонської області на о. Сиваш потонули троє людей.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, чоловіки на моторному пластиковому човні вийшли на полювання.

Перевернутий човен та тіла загиблих знайдено і піднято з води.

До робіт залучався особовий склад та техніка Управління ДСНС України у Херсонській області та працівники міліції.