У Києві та області оголошено штормове попередження

Сьогодні, 13 січня, у Києві та Київській області оголошено штормове попередження.

Про це йдеться в повідомленні Гідрометцентру України, яке цитує opogode.ua.

«Вдень 13 січня подекуди пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах подекуди ожеледиця», - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 13 січня в Києві також очікується сніг, температура повітря знизиться до 0 -2 градусів. При цьому під час сильного вітру температура відчувається як на кілька градусів нижча за фактичну.