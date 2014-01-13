У Донецьку врятували жінку, яка впала з мосту

У Донецьку правоохоронці врятували жінку, яка впала з моста у водойму в міському парку ім. Щербакова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міськуправління міліції, інформація про те, що в парку ім. Щербакова з пішохідного моста у воду зірвалася жінка, надійшла вчора ввечері до Центру оперативного реагування міліції м. Донецька. На місце пригоди прибув автопатруль полку патрульної служби, бригада МНС і «швидка допомога».

Рятувальники витягли потерпілу з води за допомогою канатів, перекинувши їх через поручні моста, й обмотавши жінку мотузками.

Згідно з повідомленням, «постраждала, на вигляд 40-50 років, була в шоці, вона ослабла, заніміла від холодної води, кілька разів випускала мотузку й не могла рухатися», тому правоохоронцям «довелося докласти серйозних зусиль, щоб утримати й витягти жінку».

Надавши першу медичну допомогу бригада «швидкої» доставила її до лікарні.

Після порятунку потерпілої співробітники міліції витягли з води також двох рятувальників МНС, які, пробувши близько півгодини в холодній воді, не могли піднятися самостійно, йдеться в повідомленні.

Причини, з яких жінка опинилася у воді, на даний момент з`ясовуються.