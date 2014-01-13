У Харкові з лікарні виписали 3 постраждалих під час пожежі

У Харкові з лікарні виписали трьох жінок, які постраждалих під час пожежі на ювелірній фабриці.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на головного лікаря Харківської лікарні швидкої та невідкладної допомоги Олену Ковальову.

За її словами, пацієнтки опікового відділення почуваються задовільно, тому їх сьогодні, 13 січня, виписали додому. Ще двох постраждалих на пожежі, які перебувають в опіковому відділенні, планують виписати протягом поточного тижня.

Чоловік, який отримав травми під час падіння з висоти, сьогодні буде переведений з реанімації в загальну палату відділення політравми. Він при свідомості, розмовляє, самостійно харчується.

Нагадаємо, ще один потерпілий переведений для подальшого лікування та реабілітації в Інститут патології хребта та суглобів ім. М. Ситенка.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня, об 11:29 до служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу по вул. Академіка Проскури, 1, на території заводу «Хартрон».

Пожежа виникла в п’ятиповерховій виробничій будівлі, яку орендує на території заводу ТОВ «Харківська ювелірна фабрика». Вогнем було пошкоджено 4-й і 5-й поверхи будівлі на площі 250 кв. м. Рятувальники запобігли розповсюдженню вогню на інші поверхи будівлі. О 12:40 пожежу було локалізовано, о 14:10 ліквідовано. Внаслідок пожежі загинули 8 осіб. Ще 22 особи рятувальникам вдалося врятувати. Семеро постраждалих були госпіталізовані.