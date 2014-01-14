Державі повернуто Одеський дитячий санаторій "Зелений мис"

Суд повернув у власність держави майно Одеського дитячого санаторію «Зелений мис».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області.

Як йдеться в повідомленні, за позовом прокуратури Київського району Одеси рішенням Господарського суду, з яким погодився Вищий господарський суд України, за державою визнано право власності на нежитлові приміщення клінічного санаторію «Зелений мис» площею понад 5,7 тис. кв. м.

«Слід зазначити, що майно цього клінічного санаторію матері та дитини з реабілітації хворих із захворюваннями органів зору розташоване на земельній ділянці рекреаційного призначення - в прибережній зоні Чорного моря», - підкреслили в прес-службі.