Тернопільщина: із замету звільнили "швидку" з немовлям
13:01, 14 січня 2014Новини регіонів
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Машину знесло з дороги на узбіччя
На Тернопільщині рятувальники визволили зі снігового замету автомобіль швидкої допомоги, яка перевозила новонароджене немовля.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, учора на пункт зв’язку 12-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшла інформація від водія карети швидкої допомоги про те, що він в селі Мшанець Теребовлянського району застряг в заметі. Автомобіль швидкої, який віз хворе новонароджене немовля до обласної дитячої лікарні в Тернопіль, знесло з проїжджої частини на узбіччя, де карета швидкої допомоги застрягла в снігу.
Рятувальники, які прибули на місце події, визволили швидку із снігового замету, після чого немовля було доставлено до медичного закладу.
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