Тернопільщина: із замету звільнили "швидку" з немовлям

На Тернопільщині рятувальники визволили зі снігового замету автомобіль швидкої допомоги, яка перевозила новонароджене немовля.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, учора на пункт зв’язку 12-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшла інформація від водія карети швидкої допомоги про те, що він в селі Мшанець Теребовлянського району застряг в заметі. Автомобіль швидкої, який віз хворе новонароджене немовля до обласної дитячої лікарні в Тернопіль, знесло з проїжджої частини на узбіччя, де карета швидкої допомоги застрягла в снігу.

Рятувальники, які прибули на місце події, визволили швидку із снігового замету, після чого немовля було доставлено до медичного закладу.