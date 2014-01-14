У Харкові стан потерпілих від пожежі покращується

У Харкові стан потерпілих в результаті пожежі на ювелірній фабриці покращується.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, на цей час в лікарнях залишаються четверо постраждалих. Троє з них проходять лікування в лікарні швидкої допомоги: двоє – в опіковому відділенні, один – у відділенні політравми. Їхній стан задовільний.

Ще один потерпілий, який постраждав в результаті падіння з вікна, переведений для лікування та реабілітації в Інститут патології хребта та суглобів ім. М. Ситенка.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня, об 11:29 до служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу по вул. Академіка Проскури, 1, на території заводу «Хартрон».

Пожежа виникла в п’ятиповерховій виробничій будівлі, яку орендує на території заводу ТОВ «Харківська ювелірна фабрика». Вогнем було пошкоджено 4-й і 5-й поверхи будівлі на площі 250 кв. м. Рятувальники запобігли розповсюдженню вогню на інші поверхи будівлі. О 12:40 пожежу було локалізовано, о 14:10 ліквідовано.

Внаслідок пожежі загинули 8 осіб. Ще 22 особи рятувальникам вдалося врятувати. Семеро постраждалих були госпіталізовані. 13 січня трьох жінок, які проходили лікування в опіковому відділенні Харківської лікарні швидкої та невідкладної допомоги, виписали додому.