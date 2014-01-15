У Горлівці поновлено права дітей-сиріт на отримання допомоги

У Горлівці Донецької області після втручання прокуратури поновлено права дітей-сиріт на отримання матеріальної допомоги.

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі прокуратури м. Горлівки, в центрі соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Горлівської міської ради не виконувалися положення законодавства щодо комплексного надання соціальних послуг, у зв`язку з чим троє сиріт, які знаходяться в інтернатах області, а один - у місцях позбавлення волі не отримали державну допомогу по досягненню 18 років.

Також посадовою особою служби у справах дітей Горлівської міської ради допущені порушення в правах 12 дітей-сиріт, яким призначалася виплата одноразової державної матеріальної допомоги після досягнення ними 18-річного віку, але фактично, вона не була виплачена.

Після втручання прокуратури м. Горлівки права дітей-сиріт були відновлені і обов`язкові державні виплати вже надійшли.

За словами старшого прокурора прокуратури міста Горлівки Ірини Мозгової, для усунення виявлених порушень прокуратурою м. Горлівки направлені подання в Горлівський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та службу у справах дітей Горлівської міської ради, та за результатами їх розгляду до дисциплінарної відповідальності притягнуто дві посадові особи.