На Донеччині створено 41 мобільну групу для недопущення АЧС

У Донецькій області створено 41 мобільну групу фахівців для недопущення випадків захворювання на африканську чуму свиней у регіоні.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС у Донецькій області, до складу мобільних груп увійшли співробітники ветеринарної міліції, ДАІ і Державної служби ветеринарної медицини.

Групи створено у зв`язку з тим, що на території Луганської області (на початку січня 2014 року) було зафіксовано факт діагностування у тварин африканської чуми свиней. Тому мобільні групи здійснюють перевірки автотранспортних засобів під час перевезення тварин і продукції тваринного походження, і особливу увагу приділяється автодорогам у прикордонних з Російською Федерацією районах, де останнім часом було зафіксовано кілька десятків фактів захворювання тварин.

За словами начальника відділу ветеринарної міліції Донецької області Євгена Нікуліна, за різні виявлені порушення Законів України «Про ветеринарну медицину» і «Про безпеку і якість харчових продуктів» до адмінвідповідальності у 2013 році було притягнуто 447 суб`єктів, зокрема 167 посадовців за ст. 107 КУпАП (порушення правил карантину тварин і інших ветеринарно-санітарних вимог). На порушників накладено штрафні санкції на загальну суму 42,8 тис. грн.

Усього за 2013 рік було проведено 2121 перевірку, зокрема були проінспектовані ринки, торгові точки, фермерські господарства і місця стихійної торгівлі.

За підсумками проведених перевірок виявлено і ліквідовано 4 підпільних цехи з переробки м`яса, заборонено до реалізації без документів, які підтверджують якість і безпеку, вилучено 18,982 т продукції тваринного походження на загальну суму 422,24 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня вірус африканської чуми свиней було виявлено у Станично-Луганському районі Луганської області на кордоні з Росією. Вірус було діагностовано у тушці дикого кабана.

Луганська облдержадміністрація заявила про наміри посилити захисні заходи із запобігання зараженню худоби АЧС у регіоні, зважаючи на виявлення випадків загибелі тварин від АЧС на прикордонних територіях Ростовської області (Росія).

До цього спалах АЧС в Україні стався у 2012 році у Запорізькій області.