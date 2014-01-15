При вибуху котла ЖКП кочегар отримав близько 70% опіків тіла

У Новоград-Волинському Житомирської області через вибух котла житлово-комунального підприємства кочегар отримав близько 70% опіків тіла.

Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління Держгірпромнагляду у Житомирській області, аварія сталася сьогодні близько 6 години ранку у котельні, яка належить житлово-комунальному підприємству "Новоград-Волинська КЕЧ". Відбулося руйнування над топкою чавунної секції опалювального котла на твердому паливі, через що вода з системи опалення потрапила на розжарене вугілля, утворилися значна частина випарів та надлишковий тиск. Вибух зруйнував обмірку котла та вибив шибки у приміщенні котельні.

"Внаслідок викиду пари та гарячої води машиніст отримав 60-70% опіків тіла. На даний момент постраждалий знаходиться у Новоград-Волинській центральній районній лікарні у тяжкому стані",- повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомив кореспонденту УНІАН Новоград-Волинський міський голова Володимир Загривий, "котел вибухнув у котельні, яка опалювала не житлові будинки, а офіс відомства, тому мешканці міста від цієї аварії не постраждали".

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Житомирській області створило спеціальну комісію з розслідування нещасного випадку з тяжким наслідком.