У Одесі незаконно передали в іпотеку оздоровчу базу

Дитяча база відпочинку «Мрiя»

У Одесі суд визнав незаконним передачу в іпотеку дитячої оздоровчої бази відпочинку «Мрiя», вартістю 20 млн грн. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, зокрема, набуло законної сили рішення господарського суду за позовом прокуратури Київського району Одеси. Даним рішенням визнана незаконною передача в іпотеку названої оздоровчої бази в забезпечення виконання кредитного договору. «Ця дитяча оздоровча база відпочинку площею понад 3 тис. кв. м, вартістю понад 20 млн грн розташована на узбережжі Чорного моря на земельній ділянці рекреаційного призначення 1,75 га», - підкреслили в прес-службі.

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