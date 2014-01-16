У Одесі незаконно передали в іпотеку оздоровчу базу
09:34, 16 січня 2014Новини регіонів
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Дитяча база відпочинку «Мрiя»
У Одесі суд визнав незаконним передачу в іпотеку дитячої оздоровчої бази відпочинку «Мрiя», вартістю 20 млн грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, зокрема, набуло законної сили рішення господарського суду за позовом прокуратури Київського району Одеси.
Даним рішенням визнана незаконною передача в іпотеку названої оздоровчої бази в забезпечення виконання кредитного договору.
«Ця дитяча оздоровча база відпочинку площею понад 3 тис. кв. м, вартістю понад 20 млн грн розташована на узбережжі Чорного моря на земельній ділянці рекреаційного призначення 1,75 га», - підкреслили в прес-службі.
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