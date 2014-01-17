Черкащина: водій «Тойоти» смертельно травмував велосипедиста

У Черкаській області ввечері 15 січня на автодорозі Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань в селі Богачівка Звенигородського району водій легковика «Тойота» смертельно травмував велосипедиста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДАІ в Черкаській області, 29-річний житель Черкас, водій автомобіля «Тойота», при роз`їзді із зустрічним автомобілем, скоїв наїзд на 21-річного велосипедиста, жителя села Богачівка, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП велосипедист загинув на місці.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня у місті Шпола Черкаської області 32-річна місцева жителька, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля Audi А6, скоїла наїзд на 63-річну жінку, яка їхала на велосипеді. Внаслідок ДТП велосипедистка отримала смертельну травму.