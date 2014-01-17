У стаціонарах лікарень м.Суми скоротять ліжко-місця

У Сумах у 2014 році міське управління охорони здоров`я має намір скоротити в стаціонарних відділеннях лікувальних установ обласного центру 115 ліжко-місць, що становить 8% їх загальної кількості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міськради, про це під час апаратної наради повідомила керівник управління Ольга Братушка.

«Ми плануємо у поточному році скоротити 115 ліжко-місць у стаціонарах міських лікарень. Тепер їх там буде 1320», - зазначила Братушка.

За її словами, під скорочення потраплять місця, існування яких призводить до перевищення затвердженого державою ліміту.

«Згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров`я, кількість ліжко-місць у стаціонарах розрахувується на 1000 жителів. Наразі в сумських лікарнях цей ліміт було перевищено, і на «зайві» місця часто оформляли пацієнтів, які проходили лікування на денному стаціонарі. Хоча утримання ліжко-місця в звичайному стаціонарі за рахунок витрати коштів на харчування та зарплату медиків обходиться бюджету дорожче денного», - розповіла чиновниця.

За інформацією Братушки, частину скорочених місць переведуть до денного стаціонару і зміни не погіршать ситуацію з наданням людям необхідної медичної допомоги.

«Скороченню ліжко-місць передувала робота спеціальної комісії, яка перевіряла кількість хворих у відділеннях стаціонеру. Це рішення приймалося за її висновками, тож інтереси пацієнтів не постраждають», - наголосила керівник управління.