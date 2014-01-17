В Одеському регіоні зростає захворюваність на ВІЛ/СНІД

В Одеському регіоні відзначається зростання захворюваності на ВІЛ-інфекцію і СНІД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр Костянтин Грищенко сьогодні під час наради з адміністративним активом Одеської області. Він відзначив, що в регіоні ВІЛ і СНІД – одне з головних проблемних питань.

«Одеська область входить до переліку небагатьох регіонів України, де епідемія ВІЛ-інфекції і СНІДу продовжує зростати. У цілому по Україні є тенденція до стабілізації ситуації, але в Одеській області захворюваність на ВІЛ-інфекцію і СНІД - 96,2 на 100 тис. населення. По Україні — 45,5 на 100 тис. населення. Тобто, фактично, удвічі більше. Основний шлях передачі ВІЛ-інфекції - статевий», — повідомив віце-прем`єр-міністр.

Він звернувся до керівництва області з проханням звернути особливу увагу на пропаганду здорового способу життя, особливо серед молоді.

«Необхідно посилити профілактичні заходи. У першу чергу, забезпечити масштабне впровадження консультацій щодо тестування на ВІЛ-інфекцію за ініціативи медпрацівників, збільшити охоплення тестуванням представників груп ризику», — заявив Грищенко.