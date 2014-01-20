Одеса просить дофінансувати побудову дитячої поліклініки

Влада Одеси просить віце-прем`єр-міністра Костянтина Грищенка допомогти з фінансуванням добудови дитячої поліклініки у Суворовському районі горда.

Як передає кореспондент УНІАН, з таким проханням під час ознайомлення Грищенка з ходом будівництва поліклініки на вулиці Генерала Бочарова звернувся директор департаменту охорони здоров`я Одеської міської ради Ігор Шпак.

«На даний момент на будівництві поліклініки вже освоєно близько 7,5 млн грн. Ми сподіваємося, що візит віце-прем`єра допоможе нам забезпечити брак фінансування, а це 17,1 млн грн. І спільними зусиллями ми добудуємо дитячу поліклініку у Суворовському районі», - сказав Шпак.

За його словами, будівництво поліклініки має бути завершене у 2014 році.

Директор департаменту додав, що також потрібно буде купити необхідне обладнання для поліклініки, для чого потрібно ще 25 млн грн.

Він відзначив, що у даному районі проживають 206 тис. осіб, зокрема - 34 тис. дітей, з яких 11,5 тис. перебувають на диспансерному обліку. З них близько 200 – інваліди, 100 – чорнобильці; 150 — з неблагополучних сімей. «Безумовно, цей район як такий, що інтенсивно розвивається, дуже потребує нової поліклініки», - сказав Шпак.

За його словами, у 2011 році було розроблено проектно-кошторисну документацію, будівельні роботи, які було почато у 2012 році, виконані на 2,5 млн грн.

Загальна площа майбутньої поліклініки – 4,5 тис. кв. м, вона розрахована на 550 відвідувань на зміну. Окрім основної будівлі, проектом передбачено 6 майданчиків для відпочинку і дві автостоянки.

На даний момент виконано пальове поле, побудовані вертикальні конструкції підвалу, виконано монолітний каркас будівлі, монолітне перекриття підвалу і всіх поверхів. Зараз ведеться кладка стін 3-го поверху і перегородок 2-го і 3-го поверхів. Майже повністю завершені роботи із зовнішнього електропостачання і зовнішнього водопостачання, ведеться облаштування зовнішньої каналізації.

У свою чергу Грищенко заявив: «Зараз для нас головне, щоб вирішувалися ті питання, які хвилюють одеситів, зокрема, питання добудови цього медичного закладу. Я упевнений, що це - пріоритетний напрямок і міської влади, і центральної влади».