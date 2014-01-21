У Одесі обмерзли електродроти, можливі обриви

У Одесі сталося обмерзання контактного дроту електротранспорту.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, у зв'язку з погіршенням погодних умов в Одесі відбувається обмерзання контактного дроту.

«Покриваючись льодом, дроти іскрять, порушується струмоприйняття, можливі обриви. Для забезпечення безперебійної роботи міського електротранспорту комунальним підприємством «Одесміськелектротранс» ведеться робота з очищення контактної мережі міста від налипання льоду», - повідомили в департаменті.

Мерія просить городян бути гранично уважними на вулицях міста, а про випадки обривів дроту повідомляти в диспетчерський центр «Одесміськелектротрансу».

Як повідомили УНІАН у секторі профілактичної роботи управління ДАІ Головного управління МВС України в Одеській області, Державтоінспекція також звертається до водіїв та пішоходів у зв'язку з погіршенням погодних умов.

«20-21 січня в Одесі температура повітря вночі від нуля до мінус одного градуса, на півночі області значне погіршення погоди - заметілі, налипання мокрого снігу, ожеледиця, пориви вітру, температура повітря мінус один - мінус шість», - повідомили в секторі.