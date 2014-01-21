Черкащина: в аварії загинули чоловік та жінка, двоє дітей - у лікарні

У Черкаській області в аварії за участі двох вантажівок та позашляховика загинули чоловік і жінка, двоє дітей госпіталізовані до лікарні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДАІ в Черкаській області, 20 січня близько 22.40, на 541 кілометрі автодороги Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка, 58-річний водій автомобіля Honda CR-V, житель м. Кременчук Полтавської області, не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Там позашляховик зіткнувся з напівпричепом, який буксирував автомобіль Scania, та після цього зіштовхнувся з вантажівкою Renault Magnum.

Внаслідок ДТП водій автомобіля Honda та його 35-річна жінка - жителі Києва - загинули на місці пригоди, 10-річна дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій лівого плечового суглоба, а 5-річна дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій потилиці. Дітей госпіталізовано в Уманську міську лікарню.