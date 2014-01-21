Міська лікарня Южного забезпечується електроживленням від автономних генераторів

До знеструмленого через негоду міста Южне Одеської області направлено електростанцію для електропостачання каналізаційно-насосної станції.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків зі ЗМІ і громадськістю Головного управління ДСНС в Одеській області, до Южного направлено електростанцію IIЭСД-100 для забезпечення електропостачання каналізаційно-насосної станції комунального підприємства «Водопостачання і каналізація». У відділі відзначили, що Южненська міська лікарня забезпечується електроживленням від автономних генераторів.

За словами заступника начальника головного управління з реагування на надзвичайні ситуації регіонального управління ДСНС Віктора Губая, у Южному склалася особливо складна ситуація.

«В результаті падіння опор 110 кВт повністю знеструмлено місто. З метою недопущення забруднення навколишнього середовища відходами каналізації, від головного управління задіяна електростанція 100 кВт, яка забезпечує роботу насосів з відкачування відходів у межах міста», - сказав Губай.

Підрозділами управління ДСНС до Южного організовано підвезення технічної води жителям вулиці Хімічна, проводяться роботи з відкачуванню води з каналізаційної системи .

У прес-службі ПАТ «Одесаобленерго» УНІАН повідомили, що всю ніч у місті велися ремонтний-відновлювальні роботи. На місце виїхало керівництво «Одесаобленерго».

«Наші фахівці роблять все можливе для відновлення електропостачання», - сказали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня в Одеській області місто Южне знеструмлене через обрив двох ліній 110 кВ. Обрив стався через погодні умови, що різко погіршилися. Зокрема, у результаті обмерзання проводів і сильного поривчастого вітру обірвалися дві лінії, що йдуть до підстанції «Берегова».

Через відсутність електрики у Южному на даний момент відсутнє водопостачання – знеструмлені насоси і опалення.

Довідка УНІАН. Южне – місто обласного значення, розташоване на північно-західному узбережжі Чорного моря, за 35 км від Одеси. У місті проживає близько 30 тис. осіб.