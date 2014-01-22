Луганщина: через сильні морози скасували заняття в школах

У Луганській області в більш як половині районів через сильні морози скасували заняття в школах.

Як повідомили УНІАН у Департаменті освіти і науки Луганської облдержадміністрації, рішення про припинення занять у зв'язку з несприятливими погодними умовами в 158 школах області ухвалено органами місцевої влади.

За повідомленням Департаменту, органи виконавчої влади мають право ухвалювати рішення про тимчасове припинення навчання учнів за умови, що температура повітря на вулиці опустилася: до мінус 20 градусів за Цельсієм – для учнів початкових класів, до мінус 24 градуси за Цельсієм – для учнів 5-11 класів.

Виходячи з цього припинено заняття в 1-4 класах 20-ти шкіл області (1 тис. 508 учнів) і в 1-11 класах 138-ми шкіл регіону (15 тис. 104 учні).

На сьогодні навчальний процес припинено в 10 районах: Біловодському, Білокуракинському, Міловському, Новопсковському, Сватовському, Троїцькому, Марковському, Старобільському, Новоайдарському, Атрацитівському і двох містах - Брянка і Антрацит.

Загалом в Луганській області 18 районів.