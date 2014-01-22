У Сумській області відкрито 377 пунктів обігріву

У Сумській області відкрито 377 стаціонарних пунктів обігріву.

Як повідомили УНІАН в облуправлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, в області з 377 пунктів 42 відкрито по лінії ДержНС, решта - органами місцевої влади.

Зокрема, пункти обігріву відкрито практично у всіх держустановах, у тому числі і медустановах. Тим, хто зайшов для обігріву, запропонують гарячий чай, а також вислухають їхні проблеми.

Крім того, на території області працює більш як 320 соціальних патрулів, куди входять представники ДержНС, управління соцзахисту, сільрад, пожежної охорони, медпрацівники. Завдання, яке стоїть перед патрулем, - обхід самотніх людей у селах і містах, щоб надати їм необхідну допомогу.

За інформацією синоптиків, температура повітря в Сумській області вже знижувалася до 20 градусів морозу, а на наступні вихідні 25-26 січня очікується до 30 градусів нижче нуля.