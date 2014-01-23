У медзакладах Южного поновлено електропостачання

У місті Южне Одеської області відновлено електропостачання, яке було припинено близько двох діб тому через негоду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ «Одесаобленерго», електропостачання відновлено.

У повідомленні наголошується, що керівництво компанії і фахівці технічної дирекції цілодобово перебували на місці НП, щоб вирішити питання якнайшвидшого відновлення пошкодженого обладнання.

Водночас у прес-службі додали, що знеструмленими поки залишаються ще понад 130 населених пунктів області.

«Тільки за останню добу електрику відновлено у кількох десятках сіл. Задіяні в роботах більш як 90 бригад. Зараз найбільш серйозною є ситуація в Біляївському районі, Комінтернівському та Роздільнянському. У цих трьох районах знеструмлено близько тисячі трансформаторних підстанцій. Повалено багато опор ЛЕП», - відзначили в «Одесаобленерго».

Як повідомляв УНІАН, з 20 січня в Одеській області місто Южне було знеструмлене через обрив двох ліній 110 кВ, що йдуть до підстанції «Берегова». За даними ПАТ «Одесаобленерго», обрив стався зокрема, через обмерзання дроту і сильний поривчастий вітер. Через відсутність електрики у Южному відсутнє водопостачання та опалення.

Довідка УНІАН. Южне - місто обласного значення, розташоване на північно-західному узбережжі Чорного моря , за 35 км від Одеси. У місті проживає близько 30 тис. осіб.