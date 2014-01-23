У Львові біля лічниці Шептицького медики знайшли мертве немовля

У Львові, біля «Народної лічниці» ім. Митрополита А. Шептицького на вулиці Озаркевича медики установи знайшли мертве немовля.

Як розповіла УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Львівській області Світлана Добровольська, працівники лічниці виявили тіло хлопчика сьогодні, близько 10.30. Хлопчику, попередньо, близько 1,5 місяці від народження, його тіло лежало біля „Вікна життя”.

На даний час на місці події працює слідчо-оперативна група.

Довідка УНІАН. «Вікно життя», – це спеціальний пункт, де матері можуть анонімно з тих чи інших причин залишати свою новонароджену дитину. У Львові таких пунктів є 2 – на вул. Джорджа Вашингтона при пологовому будинку і на вулиці Озаркевича при лічниці Шептицького. «Вікно життя» є соціальним меценатським проектом, що реалізовується у Львові за прикладом європейських країн. Такі спецпункти для новонароджених дітей роками успішно працюють у Польщі та Чехії, в Україні – у Львові, Тернополі і віднедавна в Києві.

Місця, де обладнано «Вікна життя», є малолюдними і безпечними для тих, хто боїться публічності при скоєнні такого вчинку. Саме «Вікно життя» – це скляний утеплений бокс, в якому немовля може комфортно перебувати деякий час. Бокс має двоє дверцят – ззовні та зсередини – і "сигналізацію". Щойно зовнішні дверцята відкриваються, до кімнати чергової медсестри подається відповідний сигнал. Біля вікна немає відеокамер, зсередини приміщення ізольовано жалюзями і затемненим склом.