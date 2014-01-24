У Бердянську померла жінка, якій відмовилися допомогти медики

У Бердянську Запорізької області прокуратура перевіряє інформацію, опубліковану місцевими ЗМІ, про смерть жінки, якій стало зле біля поліклініки і якій відмовилися допомогти медики закладу.

Про це УНІАН повідомили у прокуратурі Запорізької області.

За словами прес-секретаря прокурора Запорізької області Маріани Піскунової, бердянський міжрайонний прокурор організував перевірку фактів, викладених у ЗМІ.

За повідомленнями бердянських ЗМІ, вдень в середу, 22 січня, жінці середніх років стало зле неподалік перехрестя вулиці Карла Маркса і проспекту Перемоги в двох кроках від поліклініки. Випадкові перехожі звернулися по допомогу до реєстратури, але медсестри відмовилися вийти і надати першу допомогу. Під тиском перехожих співробітники поліклініки викликали «швидку», проте жінка померла на лавці біля медустанови.

Головлікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Євстратов вчора відмовився коментувати цей інцидент, пославшись на те, що перебуває в іншому місті й не володіє ситуацією.

За даними мерії Бердянська, на доручення в.о. мера Бердянська Олександра Свідло створена робоча група з розслідування факту смерті жінки.